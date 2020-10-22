ارتفاعات طفيفة في أسعار النفط وسط تعاملات حذرة

سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، اليوم الخميس، وسط تعاملات حذرة، بعد أن سجلت خسائر كبيرة في اليوم السابق بسبب المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة مع استمرار ارتفاع أعداد إصابات كورونا حول العالم.

وارتفع خام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنصف في المئة إلى 41.96 دولار للبرميل وسط توقعات بأن تؤجل الدول الأعضاء بتحالف "أوبك بلس" خططها لإعادة مليوني برميل للإنتاج مع بداية العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنصف في المئة أيضا إلى 40.23 دولار.

وكان تحالف "أوبك بلس" حذر في 19 أكتوبر من توقعات "محفوفة بالمخاطر" من تأثير تزايد إصابات كورونا على الطلب العالمي على النفط.

إلا أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي قرار لتخفيض إنتاج النفط من دول تحالف "أوبك بلس" لما بعد ديسمبر.