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الأمن العراقي يعلن قتل إرهابيين اثنين في ديالى

(د ب أ)
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 10:47 ص

أعلنت القوات الأمنية العراقية، قتل إرهابيين اثنين والاستيلاء على عبوات ناسفة ومواد تفجير في منطقة العبَّارة بمحافظة ديالي (57 شمالي شرقي بغداد).

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، أن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات ديالي في وزارة الداخلية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين والاستيلاء على حزام ناسف وثلاث بنادق وعبوتين معدتين للتفجير و مسطرة وسبحة تفجير و ورمانتين يدويتين وفتيل كوارتز وقداحات تفجير وبطارية تستخدم للتفجير وجهاز موجه سلاح هاون".

وأوضحت الوكالة أن" العملية تمت بعد تشكيل فريق مختص، بالاشتراك مع قوة من قسم شرطة العبارة ونصب كمين محكم لمدة أربعة أيام استنادا لمعلومات استخباراتية عن نية العصابات الإرهابية استهداف المواطنين بنصب عبوات".


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