 الأوقاف توجه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية.. ركزوا على الفهم لا الحفظ - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 9:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف توجه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية.. ركزوا على الفهم لا الحفظ

فهد أبو الفضل
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 9:10 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 9:10 م

وجهت وزارة الأوقاف المصرية رسالة توعوية لطلاب الثانوية العامة 2025، دعتهم فيها إلى التركيز على فهم المواد الدراسية بدلاً من الاعتماد على الحفظ فقط، مع السعي لتطبيق المفاهيم في الواقع العملي، وذلك في إطار حرصها على دعم الطلاب خلال موسم امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأكدت الوزارة، عبر منشور لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أن الفهم العميق للمواد يساعد الطلاب على تحقيق أداء أفضل، ويعزز من قدرتهم على التعامل مع الأسئلة بمرونة وفهم حقيقي.

ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة نصائح تقدمها الوزارة، في سياق اهتمامها المتواصل بدعم الطلاب علميًا ونفسيًا، خاصة في هذه المرحلة المصيرية من حياتهم الدراسية.

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