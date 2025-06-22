محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية

وجه محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، طلبًا إلى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بعدم إشراك أحمد مصطفى زيزو في المباراة المقبلة أمام بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بورتو في الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في البطولة.

وقال محسن صالح في تصريحات تلفزيونية: "أهم شيء في المباراة القادمة هو أن يكون التشكيل مناسبًا للظروف". وأضاف: "زيزو غاب عن المشاركة منذ حوالي 3 أشهر، وهو ليس جاهزًا نفسيًا أو بدنيًا أو فنيًا. هذا بخلاف الضغوط التي تعرض لها، والتي من الصعب على أي لاعب تحملها".

وتابع صالح قائلاً: "لماذا نلعب دائمًا باسم اللاعبين؟ في المباراة الأولى، قال المعد البدني إنه لا يمكن لزيزو المشاركة أكثر من 60 دقيقة، ولكن في المباراة الثانية أمام بالميراس، تركه يلعب 90 دقيقة كاملة. زيزو لن يقدم الإضافة المرجوة في هذه المباراة، ولن يحدث تغييرًا كبيرًا في الأداء".