فلومينينسي يقلب تأخره إلى فوز مثير على أولسان في كأس العالم للأندية

عزز فلومينينسي آماله في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما قلب تأخره 2-1 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى فوز مثير 4-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

افتتح فلومينينسي التسجيل في الدقيقة 27 عبر هدف من جون أرياس، لكن أولسان هيونداي تمكن من الرد بهدفين في الدقيقتين 37 و90+3، بواسطة جين هيون لي ووون سانغ يوم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكوري 2-1.

وفي الشوط الثاني، كانت تبديلات ريناتو غاوتشو، مدرب فلومينينسي، حاسمة في تعديل النتيجة لصالح فريقه، حيث سجل البديل غوستافو نوناتو سانتانا هدف التعادل في الدقيقة 66، ثم أضاف خوان بابلو فريتيس الهدف الثالث في الدقيقة 83. واختتم كينو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع فلومينينسي رصيده إلى أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على بوروسيا دورتموند الذي يملك نفس الرصيد بعد فوزه 4-3 على ماميلودي صن داونز. وفي المقابل، تذيل أولسان هيونداي الترتيب بلا رصيد من النقاط، ليصبح من بين المودعين للبطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة.