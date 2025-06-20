إنقاذ 14 شخصًا وانتشال 3 جثامين في انهيار عقارين بحدائق القبة بعد 7 ساعات من البحث تحت الأنقاض

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جهودها المكثفة لإنقاذ ضحايا انهيار العقارين رقمي 20 و22 بشارع أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، وذلك بعد أن نجحت في انتشال 14 ناجيًا من تحت الأنقاض، بينهم فتاة صغيرة مصابة تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم انتشال 3 جثامين حتى الآن.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين، وانتقل على الفور الدكتور إبراهيم صابر إلى موقع الحادث، برفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية، إضافة إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة أعمال الإنقاذ والإغاثة.

وأكد نائب المحافظ استمرار عمليات التمشيط للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض، لافتًا إلى أن أحد العقارين المنهارين مكوَّن من طابق أرضي و5 طوابق علوية وكان خاليًا من السكان، بينما العقار الثاني مكوَّن من أرضي و4 طوابق.

كما تقرر إخلاء العقار المجاور رقم 18 احترازيًا لحين التأكد من سلامته الإنشائية، وعدم تأثره بحادث الانهيار.