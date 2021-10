سلط نادي ليفربول الضوء على هدف محمد صلاح، نجم الريدز، في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد الموسم الماضي، قبل المواجهة الهامة والمرتقبة بين الفريقين، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ9 من البريميرليج.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هدف صلاح في آخر مواجهات الفريقين بالدوري الموسم الماضي وحسمها الريدز لصالحه 4-2، معلقًا عليه:" الهجمة المرتدة..إنهاء الهجمة..الاحتفال..محمد صلاح ينهي فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بهدف الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن صلاح نجح في هز شباك مانشستر يونايتد مرتين في الدوري الإنجليزي خلال تواجده مع ليفربول.

ويتصدر سوبر مو هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 7 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

