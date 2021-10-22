فقدان عشرات الأشخاص في نيبال جراء فيضانات خلفت أكثر من 100 قتيل

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بحثت السلطات النيبالية اليوم الجمعة، ​عن عشرات الأشخاص المفقودين جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي وقعت هذا الأسبوع، فيما شكا ناجون من أنهم لم يتلقوا بعد أي مساعدة من الحكومة.

وتجاوزت حصيلة القتلى 100 شخص في شرق وغرب البلاد، وفقا للمتحدث باسم الشرطة باسانتا باهادور كونوار، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأصيب على الأقل 40 شخصا جراء انهيارات أرضية وانهيارات منازل، وهناك 41 شخصا في عداد المفقودين، وفقا للمتحدث.

وتراجع معدل هطول الأمطار في بعض أنحاء نيبال ويتوقع أن يتحسن الطقس في البلاد خلال نهاية الأسبوع.

وأثار هطول الأمطار الغزيرة أيضا فوضى في الهند المجاورة هذا الأسبوع، فقتل على الأقل 88 شخصا وأغرق الطرق ودمر الجسور وتسبب في انهيارات أرضية ابتلعت عدة منازل.