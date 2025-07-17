البرلمان الأوكراني يصادق على تعيين رئيسة حكومة جديدة للبلاد

صادق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على تعيين يوليا سفيريدينكو رئيسة للوزراء خلفا لسلفها دينيس شميهال الذي استقال من منصبه قبل يومين.

وصوت 262 نائبا من أصل 450 نائبا بالبرلمان لصالح تعيين سفيريدينكو كجزء من أكبر تعديل حكومي تشهده أوكرانيا منذ اندلاع أزمتها مع جارتها روسيا في فبراير 2022.

وفي كلمة أمام البرلمان قبل وقت قصير من التصويت على تأكيد تعيين سفيريدينكو، تحدث رئيس البلاد فلوديمير زيلينسكي عن اتفاقيات مستقبلية غير محددة مع الولايات المتحدة، حيث قال "إنها ستعزز قوة أوكرانيا".

وفي أعقاب مصادقة البرلمان على هذا التعيين، هنأت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، رئيسة الوزراء الأوكرانية الجديدة على تعيينها في المنصب، قائلة "ندعمكم بكل قوة في مساعيكم من أجل بقاء أوكرانيا، وجهودكم من أجل تعافي بلدكم ومستقبل الاتحاد الأوروبي".

ووافق زيلينسكي، على تعيين سفيريدينكو، البالغة من العمر 39 عاما وكانت تشغل منصب وزيرة الاقتصاد ونائبة لرئيس الوزراء منذ نوفمبر 2021.