أحمد السقا وخالد الصاوي ينعيان والدة هند صبري: البقاء لله

رحلت عن عالمنا، اليوم الخميس، دلندة كلاعي، والدة الفنانة هند صبري، ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة في تونس بعد صلاة عصر غد الجمعة، ودفنها بمقبرة سبالة بن عمّار، طريق جبّاس، ولم يُعلن بعد عن موعد العزاء في القاهرة.

ونعى عددًا من الفنانين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والدة الفنانة هند صبري، إذ كتب الفنان أحمد السقا عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "البقاء لله.. ببالغ الحزن والأسى، أنعى السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري.. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء".

كما كتب الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلى الصديقة والزميلة العزيزة الفنانة هند صبري في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتها.. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواها الجنة".