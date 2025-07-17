مصرع طبيبة وإصابة 3 أشخاص إثر حادث على الطريق الدولي بالشرقية

لفظت طبيبة أنفاسها الأخيرة، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق الزقازيق - ديرب نجم الدولي في اتجاه مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول كلا من: إسراء خالد، 25 عاما، طبيبة، جثة هامدة، وأشرف علي، 59 عاما، وصباح السعيد، 35 عاما، وندى جمال، 30 عاما، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفاة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق الزقازيق - ديرب نجم الدولي في اتجاه مركز ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.



