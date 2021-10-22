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تأجل موعد انطلاق مباراة سانت إيتيان وانجيه بالدوري الفرنسي والتي كان مقرر لها مساء اليوم الجمعة في التاسعة مساء، وذلك بسبب أعمال الشغب التي قام بها جمهور سانت إيتيان قبل انطلاق المواجهة.

وتم تأجيل موعد انطلاق مباراة سانت إيتيان ضد أنجيه بعدما قامت جماهير سانت إيتيان بإلقاء الألعاب النارية في ملعب المباراة.

وعاد لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس بإطلاق الشماريخ التي أصابت أرضية الملعب.

وكانت جماهير سانت إيتيان يطالب بإقالة المدرب كلود بويل بسبب تراجع نتائج الفريق.

وعاد اللاعبون إلى ملعب المباراة مجددا بعد نحو ساعة من تأجيل انطلاق اللقاء.

يذكر أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، مرشح لخلافة كلود بويل.