أسامة نبيه يرحل عن تدريب المريخ السوداني

أعلن نادي المريخ السوداني رحيل أسامة نبيه، المدير الفني للفريق عن منصبه، وذلك بعد الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء في بيان رسمي من نادي المريخ: "أنهى المريخ مساء السبت بالعاصمة المصرية القاهرة اتفاقًا بفسخ تعاقده مع المدرب المصري أسامة نبيه بالتراضي".

من جهته، قال أسامة نبيه إنه يعتز بالفترة التي عمل فيها مدربًا لنادي المريخ بوصفه واحدًا من أعرق وأكبر الأندية في السودان وأفريقيا.

وأضاف: "لقد وجدت تعاونًا كبيرًا رغم الظروف التي يمر بها السودان، ولقد اجتهدت من أجل وضع بصمة في مسيرة نادي المريخ وأن أقوده الفريق إلى مراحل متقدمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم أسامة نبيه تصريحاته قائلًا: "لم نوفق في التأهل على حساب الشباب التنزاني وفي النهاية هذا حال كرة القدم، أتمنى للمريخ التوفيق في الفترة المقبلة وسأظل واحد من أبناء النادي وتحت خدمته في اي وقت".

يُذكر أن أسامة نبيه كان قد تولى تدريب المريخ قبل عدة أسابيع، بعقد لمدة موسم واحد، إلا أنه تم فسخ ذلك العقد، نظرًا لعدم نجاحه في التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.