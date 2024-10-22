تعطيل نظام جي بي إس في تل أبيب بعد تسلل طائرة بدون طيار من لبنان

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي (شاباك) تأكيده تعطيل نظام الملاحة "جي بي إس" في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالطائرة بدون طيار التي تسللت من لبنان قبل نحو ساعة ولم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن طائرتين بدون طيار اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو يكثف الجهود بحثا عن طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان بعد دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل لأكثر من 25 دقيقة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار دوت لنحو 25 دقيقة في الشمال خشية تسلل طائرات بدون طيار من لبنان، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يبذل جهودا لتتبع الهدف الذي تسبب في إطلاق صفارات الإنذار بمناطق عدة واعتراضه، موضحا أنه رصد تسلل طائرات بدون طيار نحو الجليل وحيفا والكرمل.

هذا وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن أكثر من مليون إسرائيلي من الحدود الشمالية وحتى جنوب حيفا دخلوا الملاجئ، بعد دوي صفارات الإنذار من رأس الناقورة إلى مدينة عكا وضواحيها وفي مدينة حيفا وخليجها، وذلك خوفا من تسلل طائرات بدون طيار من لبنان.