مرتجي: الأهلي يخطط للتتويج بكأس العالم للأندية

صرح خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن النادي يخطط للتتويج بلقب كأس العالم للأندية.
وقال خالد مرتجي في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": «نسعى لتأسيس كيان اقتصادي عالمي ووضعنا مع محمود الخطيب خطة طويلة المدى للأهلي حتى عام 2050».
وأضاف: «لكننا نحتاج إلى وضع خطة تمويل استراتيجية لمواكبة أندية أوروبا الكبرى».
وأكمل مرتجي: «الأهلي من أكبر 15 ناد من حيث الشعبية في العالم، والأهلي يخطط للفوز بكأس العالم للأندية، وهذا يحتاج لميزانية ضخمة لفريق الكرة».
وأتم تصريحاته: «كما نحتاج لتكوين تحالفات من كيانات اقتصادية عملاقة».