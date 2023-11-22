متحدث باسم نتنياهو يزعم: حماس رضخت في النهاية لمطالب إسرائيل

زعم أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن حركة حماس رضخت في النهاية لمطالب إسرائيل، ووافقت على الإفراج عن عشرات المحتجزين لديها.

وقال جندلمان، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن حماس رضخت في النهاية لمطالب إسرائيل، موضحا أن الحركة الفلسطينية ما كانت لتوافق على هذه الصفقة لو لم تشعر بالضغوط عليها.

وأضاف أن الحرب مستمرة إلى حين تدمير حماس الكامل في غزة على تعبيره، واصفا المفاوضات التي أجريت مع الحركة بأنها كانت شاقة.

وأشار إلى أنه يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة كل الأسرى، وقال: «لدينا 3 أهداف في هذه الحرب، وهي استعادة المخطوفين وتدمير حماس وضمان أن قطاع غزة لن يشكل مستقبلا تهديدا على أمننا».

وقادت وساطة مصرية وقطرية وأمريكية، للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.