رئيس الوزراء القطري يشكر مصر على جهودها في التوصل لهدنة غزة

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وجه رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثان، الشكر لمصر على جهودها بجانب الدوحة وواشنطن في التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «نشكر شركاءنا الذين ساهموا في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، وعلى رأسهم الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف: «نأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء ويفضي إلى محادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».

وبوساطة مصرية وقطرية أمريكية، جرى التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.