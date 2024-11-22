مرموش: أنا مصري بنسبة 100%

تحدث عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، عن الصعوبات التي واجهته في ألمانيا في بداية رحلة احترافه في البوندسليجا، مشيرا إلى أن والداه كانا داعمان له بشكل كبير في مسيرته، ومؤكدا على هويته المصرية بنسبة 100%.

قال عمر مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي للدوري الألماني «البوندسليجا»:" في طفولتي.. كنت أحلم بأن أكون لاعب كرة قدم محترفاً وفي بعض الأحيان لم أكن الأفضل في لعب الكرة بالمدرسة".

أضاف مرموش:" كسبت ثقة والدي ووالدتي، بعد أن أخذت خطوات أكبر، رأوا إمكانياتي وقالوا لي بإمكانك تحقيق الأفضل، يدعماني كل يوم وهما أهم شيء في حياتي".

أشار مرموش:" ترك عائلتي وأصدقائي وبلدي لأعيش هنا في ألمانيا لم يكن خطوة سهلة، بلد لا أتحدث لغته ولا أعرف طعامه، وأمضيت عاماً في فولفسبورج ولم أشارك خلال عام سوى في ثلاث مباريات".

واصل مرموش:" لعبت مع فريق تحت 23 عاماً في فولفسبورج بشكل أساسي، لكنني واصلت العمل بحماس كبير وفعلت كل ما لدي من أجل النجاح".

أتم مرموش:" والداي عملا في كندا لمدة 6 سنوات، وحصلا على جواز السفر هناك، وكنت أزورهما دائماً ولكنني عشت دائماً في مصر وأنا مصري بنسبة 100%".

يقدم عمر مرموش موسما استثنائيا مع فرانكفورت، ونجح في جذب أنظار كبار الأندية الأوروبية إليه، حيث يتصدر الدولي المصري سباق الهدافين مع هاري كين ولكل منهما 11 هدفا.