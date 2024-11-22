شيماء عبد الناصر تتوج بثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

في إنجاز رياضي جديد للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، نجحت اللاعبة شيماء عبد الناصر، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، في تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال التي أقيمت في نيروبي بدولة كينيا.

وقد وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للبطلة شيماء عبد الناصر على هذا الإنجاز المتميز، مشيدًا بجهودها وجهود جميع لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

إنجازات لافتة للمنتخب المصري

انضمت البطلة شيماء عبد الناصر إلى زملائها من أبطال المشروع القومي، البطلة ميرنا الطنطاوي والبطل نور الدين محمد، اللذين حققا بدورهما ثلاث ميداليات ذهبية لكل منهما في البطولة ذاتها.

قوام المنتخب المصري من أبطال المشروع القومي

جدير بالذكر أن قوام المنتخب المصري لرفع الأثقال يتشكل بالكامل من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذين يمثلون نخبة من المواهب الواعدة التي تسعى لرفع اسم مصر عاليًا في المنافسات الدولية. يضم المنتخب خمسة لاعبين هم: ميرنا محمد علي لاعبة وزن 55 كيلو المشروع القومي بمحافظة دمياط، وشيماء عبد الناصررمضان وزن 71 ميلو وحلمي عبد الباري حلمي وزن 71 كيلو لاعبى المشروع القومي بمحافظة الاسماعيلية، لاعب المشروع، وعبد الرحمن حسين متولي وزن 67 كيلو لاعب المشروع بمحافظة القليوبية والمصنف ثانى أفضل ناشىء على مستوى العالم، ونور الدين محمد زكي وزن 67 كيلو لاعب المشروع بمحافظة أسيوط. جهود وزارة الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي كأحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة لدعم المواهب الرياضية، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة من أبطال المشروع تعكس الجهود المبذولة في إعدادهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية.

هذا الإنجاز يؤكد استمرار التفوق الرياضي المصري في رفع الأثقال، ويعزز من جاهزية اللاعبين للمشاركات المقبلة، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد الشباب.