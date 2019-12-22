وزيرة الصحة توجه بإنشاء مستشفى بدهب سابق التجهيز لخدمة الأهالي والقبائل البدوية

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإنشاء مستشفى سابق التجهيزات بمدينة دهب، استجابةً لأهالي وقبائل البدو بجنوب سيناء، لتوفير خدمة طبية على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية اليوم لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمستشفى ومركز طبي مدينة دهب، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى دهب وفقاً لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد للتأمين الصحي الشامل الجديد، كما راجعت الرسوم الهندسية للمستشفى وأبدت عدداً من الملاحظات بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار مجاهد إلي أن الوزيرة حرصت خلال الزيارة على الاستماع لمطالب الأهالي والقبائل البدوية، الذين اشادوا بجهود الدولة لاهتمامها بتوفير الخدمات الطبية لأهالي جنوب سيناء، وأكدت لهم أنها تعمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال التشغيل الأمثل للمستشفيات، لافتةً إلى أنه جاري مراجعة خطة القوى البشرية بالمحافظة لتوفير كافة التخصصات الطبية بمستشفيات المحافظة.

وقال إن وزيرة الصحة دعت الأهالي والقبائل البدوية إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بها، موضحة أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالمركز الحضري بمدينة دهب، حيث حرصت الوزيرة على تفقد أقسام الوحدة وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني، وبأعلى معايير الجودة، مع سرعة الانتهاء من أعمال الواجهات وتنسيق الموقع العام للمركز.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، قطعة الأرض التي من المقرر أن يتم عليها إنشاء "المستشفى سابقة التجهيز" والتي تبلغ مساحة 35 ألف متر مربع، ووجهت بسرعة البدء في أعمال الإنشاءات، وتوفير أفضل وأحدث الأجهزة الطبية.

وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أمس السبت عدداً من المنشآت الطبية، حيث بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير الشاملة بوحدة صحة رأس مسلة، ثم مستشفى رأس سدر، ووحدة صحة أبو صويرة، وحدة صحة أسرة وادي تال، ثم مستشفى أبورديس، ووحدة أسرة العرايشة، كما شملت الجولة زيارة مستشفى الفيروز "المركز الطبي الحضري بطور سيناء سابقاً"، ومركز صحة الزهراء، واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة الرويسات.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.