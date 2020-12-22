تعرض عدد من الفنانين على مدار 2020 لبعض المواقف المحرجة أمام العدسات، ووقع بعضها على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي والبعض الآخر في البرامج والسوشيال ميديا.

ومع اقتراب انتهاء العام الحالي، يرصد "الشروق" بعض المواقف المحرجة التي تعرض لها النجوم في 2020.

- ليلى علوي والفستان المحروق:

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن بعض المواقف المحرجة التي تعرضت لها دون أن يلاحظ أحد، وذلك خلال حوارها في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون أي" الفضائية، موضحة أنها حضرت مهرجان الجونة السينمائي بفستان محروق.

وأكدت أنها حاولت تغطية الحرق الذي حدث بالفستان بشعرها، ولكن تكرر الموقف مع فستان آخر في نفس المهرجان ولكن هذه المرة كان مقطوعًا، وقامت بخياطته سريعًا قبل النزول للمهرجان، معلقة على هذه المواقف "بتحصل في أحسن العائلات".

- العصير يفسد فستان بسمة وهبة:

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، التي اشتهرت من خلال برنامج "شيخ الحارة"، لموقف محرج هي الأخرى، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ11 لمهرجان الفضائيات العربية، حيث إنها فجأة انسكب عليها صينية كانت تحتوي على عصائر متعددة.

وبمجرد حدوث ذلك، نشرت شكل الفستان الأبيض الملطخ بالعصائر على حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، معربة عن استيائها من الموقف.

- ياسمين صبري والبقاء للأقوى:

خلال حضور الفنانة ياسمين صبري لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، تحدثت في برنامج " mbc trending"، المذاع على قناة "أم بي سي 4"، عن فيروس كورونا.

وقالت: "ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، واللي يأخده يأخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى"، الأمر الذي جعلها تتلقى تعليقات كوميدية على السوشيال ميديا بسبب حديثها وسريعًا ما أصبحت تريند تويتر فور انتشار الفيديو.

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- سقوط محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان، هو الآخر هذا العام لموقف محرج أمام جمهوره، عندما سقط على منصة التتويج بأحد مهرجانات إمارة دبي، وانتشر الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا.

وسخر الكثيرون من الموقف، وساعد في ذلك التقاط رمضان قبلها بأيام صور مع مجموعة من الفنانين الإسرائيليين، بدولة الإمارات.

- محمد حماقي ينسى كلمات الأغنية على المسرح:

خلال إحياء المطرب محمد حماقي، لحفل في جدة ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، نسى كلمات الأغنية التي اختارها ليغنيها، ما سبب له إحراجًا أمام الجمهور خلال وقوفه على خشبة المسرح، ولكنه سيطر على الموقف وكشف عن سبب ما حدث.

وقال حماقي للجمهور: إيه رأيكم فيا لما أختار أغنية ناسي كلامها؟ آه والله، منها لله كورونا، أصل أنا من وأنا عندي 20 سنة مقعدتش 6 شهور مغنتش فيهم، دي أول مرة تحصل في حياتي، اعذروني، بس هو اللي يضحك في الموضوع إن دي الأغنية اللي اختارتها وأنا ناسي كلامها".

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- أبلة فاهيتا تحرج عمر كمال

أحرجت "أبلة فاهيتا" المطرب الشعبي عمر كمال، عندما طلبت منه خلال استضافته ببرنامجها، أن يغني كلمات خاصة به على طريقة أغنية "غلطة" للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والذي جمعته عدة مشاكل بمطربي المهرجانات.

وقال كمال: "ورطة ووقعت فيها.. عضوية هموت عليها.. ومش راضي أستاذ هاني نقابته يدخلني فيها".

- حمو بيكا والـ45 دقيقة

في مقطع من ضمن الفيديوهات التي ينشر عمر كمال مع حمو بيكا خلال جلسة عملهم بالاستديو، دخلا في جدال حول مواعيد الأوردر.

وقال كمال إن الأوردر 45 دقيقة، بينما صمم بيكا أنه ساعة إلا ربع، متابعًا: "مفيش حاجة اسمها 45 دقيقة"، ليرد عليه الأول:"الساعة فيها كام دقيقة"، ليجيب بيكا: "وأنا اشعرفني فيها كام دقيقة".