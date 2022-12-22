أمين عام الأمم المتحدة يدين حظر طالبان تعليم النساء في الجامعات

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أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الحظر الجديد الذي فرضه نظام طالبان على تعليم النساء في الجامعات في أفغانستان.

كانت حركة طالبان قد أعلنت أمس الثلاثاء حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان حتى إشعار آخر، ما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى فى مرحلة الابتدائي.

وقال متحدث باسم جوتيريش "الأمين العام انزعج بشدة من التقارير الجديدة التي مفادها أن طالبان قد علقت تعليم النساء والفتيات في الجامعات".

وأضاف "الأمين العام يكرر أن الحرمان من التعليم لا ينتهك الحقوق المتساوية للنساء والفتيات فحسب، ولكنه سيكون له تأثير مدمر على مستقبل البلاد".

كان قد تم حرمان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية منذ تولي طالبان السلطة في شهر أغسطس عام 2021.

وأظهرت فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نساء يصرخن وتحتضن بعضهن البعض عند بوابات الجامعات صباح اليوم الأربعاء عندما تم منعهن من الدخول للدراسة.

وخرج طلاب الطب في جامعة نانكارهار من قاعات الدراسة تضامنا مع الطالبات اليوم الأربعاء، وفقا لإذاعة أمو الأفغانية.

وأعلن اثنان على الأقل من المحاضرين من جامعتي كابول وقندوز استقالتيهما عبروسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا على الإجراء الخاص بالتعليم الجامعي للنساء والفتيات.

ووصف منظمة هيومان رايتس ووتش القرار بالمخجل، وقال دبلوماسيون أجانب إنهم صُدموا ودعوا المتشددين إلى التراجع عن هذا القرار.