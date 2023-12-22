 القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة روسية - بوابة الشروق
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القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 3 طائرات مقاتلة روسية

كييف (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 5:43 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 5:43 م

قال الجنرال ميكولا أوليشتشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية، في تدوينة على تطبيق تليجرام، أن القوات الجوية قد أسقطت ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز سوخوي إس يو -34 فوق منطقة خيرسون اليوم الجمعة.

ولم يقدم أوليشتشوك، في تدوينته، أدلة على ذلك، لكن مراقبين عسكريين روس أكدوا أنه قد تم إسقاط طائرة واحدة على الأقل.

وقبل وقت قصير من نشر هذه الأنباء، ذكرت القوات الجوية الألمانية، في تدوينة علي تطبيق إكس، تويتر سابقا، عن تسليم أوكرانيا نظام دفاع جوي ثان من طراز باتريوت، وأضافت أنه قد تم تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذا النظام.

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