وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، سلسلة اتصالات هاتفية مكثفة مع نظرائه لتبادل الرؤى بشأن التطورات في سوريا.

وأجرى وزير الخارجية اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات، و أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، و أحمد عطاف، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر حيث تبادل الوزير عبد العاطي التقييمات بشأن المستجدات في سوريا وموقف مصر منها.

وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية.

ودعا إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل أطياف ومكونات الشعب السوري وبملكية سورية، دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب السوري الشقيق.