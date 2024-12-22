الدكتور سويلم: استمرار التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنهو أعمال مشروع تنمية جنوب الوادي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال توفير مياه الري لمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، ومشرعات الحماية من أخطار السيول.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي، موجها باستمرار التنسيق المشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لنهو جميع الأعمال المطلوبة، طبقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد الدكتور سويلم، حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لما لهذه المشروعات من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الأمن الغذائي.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء، ومنها موقف أعمال الحماية المقترحة على وادي وتير بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

ووجه بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة؛ لتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها لحماية الطرق والبينة التحتية بمدينة نويبع.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات، حيث تم إنشاء أكثر من 1600 منشأ للحماية بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذا الملف الهام خاصة في ظل ما تواجهه مصر من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه، وبما يحقق الحماية للمواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار.