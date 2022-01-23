سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى الرواندي سيليستن نتاجونجيرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن التحكيم في كأس الأمم الإفريقية يسير بشكل جيد حتى الآن.

وشهدت النسخة الحالية من كأس الأمم التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل أبرزها إنهاء مباراة مالي وتونس في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل نهاية الوقت الأصلي وتحديدا عند الدقيقة 89، وكان حكم هذه المواجهة الزامبي جياني سيكازوي.

وقال نتاجونجيرا في تصريحات تلفزيونية: «بشكل كبير سعيد بالأداء التحكيمي الذي ظهر عليه الحكام في المباريات السابقة».

وأضاف: «خضنا في مرحلة المجموعات فقط 36 مباراة وأظهر الحكام أداء مميز».

وأكمل: «حكم الفيديو المساعد قدم الكثير من المساعدة والإضافات للبطولة في هذه النسخة».

وانتقل رئيس لجنة التحكيم بالكاف للحديث عن الجامبي جاني سيكازوي.. قائلا: «الحكم كان مريضا والحرارة العالية أثرت عليه وعلى قراراته خلال مباراة تونس ومالي».

وأتم: «سيكازوي استعاد عافيته وهو يتدرب حاليا، نحن نراقب دائما حالته البدنية».