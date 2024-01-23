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ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، علناً لأول مرة منذ دخوله المستشفى سراً، وذلك عبر مداخلة بالفيديو من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

وظهر أوستن في بث مباشر مدته بضع دقائق، وهو يدلي بملاحظات افتتاحية خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم أوكرانيا، لكنه «بدا هزيلاً بعض الشيء»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وقال أوستن، إن بلاده مستمرة في العمل على توصيل المساعدات الأمنية لأوكرانيا، مشددا على التركيز على الاحتياجات العسكرية لكييف، من أجل الدفاع عن نفسها.

وأشار إلى مواصلة العمل مع «الحلفاء والشركاء»؛ الذين أظهروا التزاما بأمن أوكرانيا المستدام.

ودخل أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ميريلاند في 22 ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع (البنتاجون) سببا لدخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.

وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن، بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين، وفاجأ البيت الأبيض.

وظهر أوستن في بث مباشر بضع دقائق وهو يدلي بملاحظات افتتاحية.

وجلس وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو وشعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا فوق طابعة بجانبه.

وحدث انقطاع قليل في البث المباشر، لكن أوستن لم يتحدث عن حالته الصحية فيما يبدو، وطالب بأنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.