- المبدعون والمبتكرون يجتمعون لمواجهة التحديات وانطلاق الفرص أمام المواهب

تستضيف الهند أول قمة عالمية لصناعة الترفيه السمعى والبصرى (WAVES)، فى نيودلهى إبريل المقبل، وهى منصة للصناعات الإبداعية. وكشف رئيس الوزراء ناريندرا مودى أن القمة تهدف إلى عرض المواهب وقضايا الصناعات والمواهب الإبداعية فى الهند والعالم وتعزيز التعاون الدولى فى مجالات الإعلام والأفلام والألعاب والرسوم المتحركة على غرار قمة دافوس حيث يجتمع عمالقة الاقتصاد العالمى، وهناك فرصة عظيمة فى الطريق لعرض المواهب الإبداعية.

وقال سيجتمع عمالقة صناعة الإعلام والترفيه، فضلاً عن العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم للوقوف على الدور المحورى الذى يمكن ان يلعبه المبدعون الشباب فى المستقبل.

وقالت سى سوشما القائم بأعمال سفارة الهند، لـ«الشروق»: «سواء كنت مبدعًا شابًا أو فنانًا راسخًا، مرتبطًا بسينما بوليوود أو السينما الإقليمية، أو محترفًا من صناعة التلفزيون، أو خبيرًا فى الرسوم المتحركة أو الألعاب، أو مبتكرًا فى تكنولوجيا الترفيه، فإننا نشجع على أن تكون جزءًا من قمة WAVES»، وحثت جميع أصحاب المصلحة فى صناعات الترفيه والإبداع على المشاركة.

وأكدت أن القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيهية تعد منتدى رئيسيًا لتعزيز المناقشات والتعاون والابتكار فى صناعة الوسائط السمعية والبصرية والترفيهية من إذاعة وتلفزيون وإخراج أفلام وصناعة الموسيقى والذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والإعلام الرقمى. سيجمع الحدث بين قادة الصناعة وأصحاب الأفلام والترفيه والمبدعين والمبتكرين وصناع التغيير لمناقشة آفاق التغلب على التحديات واستغلال الفرص وتعزيز التجارة العالمية والتأثير على مستقبل القطاع الترفيهى.

وأضافت أنه سيكون هناك تعاون كبير مع مصر فى مجال صناعة الأفلام، وعودة السينما الهندية إلى القاهرة، مشيرة إلى أن عوائد صناعة السينما فى الهند حققت خلال عام 2023 أرقامًا مذهلة بلغت 22 مليار دولار، وبلغت ساعات محتوى الترفيه 200 ألف ساعة، بينها أربعة آلاف ساعة أفلام فقط، وهناك مليار شاشة فى الهند.

وقال د. براكاش تشاودرى مدير المركز الثقافى الهندى: «تمثل قمة WAVES 2025 أول حدث تقارب فى العالم مخصص لتعزيز الإبداع والابتكار وفرص العمل فى القطاعات الرقمية والإعلامية والترفيهية». وأضاف أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور منها البث والمعلومات الترفيهية. يشتمل هذا الجزء على المشهد التقليدى والمتطور لتقديم المعلومات والترفيه، وإعطاء الأولوية للمعلومات، وتمكين المواطنين، والتوسع عالميًا من خلال التكيف مع تحديات القرن الحادى والعشرين. حيث يتم مناقشة البث: التلفزيون، الراديو، البث الصوتى، البث الرياضى. وإنشاء المحتوى: الوسائط المطبوعة والموسيقى. كما يستكشف هذا الجزء عالمًا متطورًا من القصص الغامرة والتجارب التفاعلية فى الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية والرياضات الإلكترونية. كما يتم مناقشة القصص المصورة، والواقع المعزز/ الواقع الافتراضى (AR/ VR)، والميتافيرس والواقع الممتد (XR).

وفى محور الوسائط الرقمية والابتكار، يستكشف هذا الجزء المشهد الرقمى المتطور باستمرار وتأثيره على استهلاك الترفيه. فهم اقتصاد التطبيقات، وفك شفرة وسائل التواصل الاجتماعى والتسويق المؤثر. تحديد الشركاء والمتعاونين للاستثمارات الجذابة فى مجال الواقع المعزز، وتحديد الاتجاهات والتقنيات الناشئة، ومواجهة التحديات التنظيمية فى الفضاء الرقمى مثل خصوصية البيانات والأمان. فحص حملات المناصرة الرقمية، وإرساء الأخلاق والمسئولية فى إنشاء واستهلاك محتوى وسائل التواصل الاجتماعى. الإعلام الرقمى واقتصاد التطبيقات: الشركات الرائدة وقادة الفكر الذين يشكلون مستقبل المحتوى والتطبيقات الرقمية، ومنصات OTT حيث المسئولون التنفيذيون والمبدعون يقودون نمو خدمات البث القائمة على الاشتراك. منصات التواصل الاجتماعى: المنصات والمؤثرون الذين يشكلون إنشاء المحتوى والتفاعل مع الجمهور. والذكاء الاصطناعى التوليدى والتكنولوجيا الناشئة: رواد يستكشفون استخدام الذكاء الاصطناعى لإنشاء المحتوى وتقديمه.

وفى محور الأفلام، يستكشف هذا الجزء عالم صناعة الأفلام والإنتاج والعولمة عبر الأفلام، والوثائقيات، والأفلام القصيرة، ومقاطع الفيديو وتكنولوجيا الفيلم (التصوير، مرحلة ما بعد الإنتاج)، والعولمة فى السينما الهندية، والإنتاج المشترك وحوافز الأفلام والخدمات السمعية والبصرية.