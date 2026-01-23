جو كول: صلاح يستطيع كتابة نهاية خيالية لمسيرته مع ليفربول

يرى جو كول، لاعب ليفربول وتشيلسي السابق، أن محمد صلاح يمتلك فرصة كبيرة ليكتب نهاية خيالية لمشواره مع ليفربول.

وشهد الموسم الحالي تراجع كبير في مستوى محمد صلاح مع ليفربول، بالإضافة لأزمات مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت، بسبب غياب صلاح عن المشاركة في بعض المباريات.

وقال جو كول في تصريحات نقلها موقع «ليفربول دوت كوم»: «أولًا وقبل كل شيء، يجب أن نرى حالته البدنية والنفسية والعاطفية».

وأضاف: «كونك مدربًا في أحد أندية النخبة يدور أساسًا حول كيفية إدارة اللاعبين، محمد صلاح الآن في حالة ذهنية مختلفة تمامًا عما كان عليه قبل ستة أشهر، وسيحتاج الأمر إلى بعض الإدارة من قبل المدير الفني».

وتابع: « لوكنت مدربًا فسأعيده تدريجيًا إلى الفريق وأرحب به، وأذكره بأهميته ومسؤولياته تجاه النادي، ثم نرى كيف ستسير الأمور».

وأتم: «لا يزال ليفربول ينافس على ألقابٍ مختلفة، لذا قد تكون نهاية مسيرة صلاح مع ليفربول أشبه بقصة خيالية إن أراد ذلك».

وشارك صلاح في 21 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلاً خمسة أهداف وممرراً أربع تمريرات حاسمة.

ووسط اهتمام مستمر من الأندية السعودية واستيائه من تراجع دوره في ليفربول، يتوقع الكثيرون رحيل صلاح هذا الصيف.