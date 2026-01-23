الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت على حجب الثقة في البرلمان

نجت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، والذي تمت الدعوة إليهما بسبب قرار بتمرير الجانب الخاص بالدخل من ميزانية 2026 دون أن يكون للجمعية الوطنية القرار النهائي بشأنه.

وفي التصويت الأول حظي الاقتراح، الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، بتأييد 269 عضوا في البرلمان، بينما كان تمريره يحتاج إلى 288 صوتا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية 2026 دون تصويت برلماني.

جاء ذلك بعدما حصد لوكورنو دعما سياسيا كافيا لتفادي إسقاط حكومته في اقتراح حجب الثقة الذي توعد به حزبا "فرنسا الأبية" والتجمع الوطني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبرر لوكورنو، الذي وعد سابقا بعدم اللجوء لهذه الآلية، قراره "بالاضطرار للتراجع عن كلمته"، معلنا في الوقت نفسه عدم المساس بالخصم الضريبي على المعاشات ورفع الإعانة التكميلية للدخل للعمال ذوي الأجور المنخفضة بنحو 50 يورو شهريا لثلاثة ملايين أسرة