سياسي ألماني بارز: إذا غادر الأمريكيون الناتو فلن تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها

أعرب السياسي الألماني البارز أرمين لاشيت، عن تأييده للحفاظ على حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعاون مع الولايات المتحدة، محذراً من سيناريو قاتم في حال عدم حدوث ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن لاشيت ينتمي إلى حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، كما أنه كان مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في انتخابات عام 2021 أمام المستشار الألماني السابق أولاف شولتس.

وفي تصريحات لبرنامج في قناة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية، قال لاشيت الذي شغل رئاسة الحزب المسيحي من مطلع 2021 حتى مطلع 2022:" إذا غادر الأمريكيون حلف الناتو غداً، فلن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها". وأكد أنه يجب لهذا السبب التعاون مع الأمريكيين طالما كان ذلك ممكناً، وبالتوازي مع ذلك، ينبغي بناء قوة أوروبية.

كما شدد لاشيت، الرئيس السابق لحكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، على ضرورة أن تعاود أوروبا التحدث مع روسيا إذا كانت ترغب في التأثير على مسار الحرب ضد أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول مدى قرب إحلال السلام في أوكرانيا، قال لاشيت: "نحن جميعا لا نعرف ذلك. ونحن الأوروبيين لا نعرف ذلك بشكل خاص، لأننا -على عكس الولايات المتحدة- لا نتحدث مع روسيا".