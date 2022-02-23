الاتحاد الأوروبي: تعليق عمل الخط الروسي نورد ستريم 2 لن يرفع أسعار الغاز

قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر، اليوم الأربعاء، إن قرار ألمانيا بتعليق خط أنابيب الغاز الروسي «نورد ستريم 2» التابع لشركة «جازبروم» إلى أجل غير مسمى، لا يؤثر على أسعار الغاز.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، قالت المسؤولة الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «لا يوجد غاز في خط أنابيب نورد ستريم 2، وإيقاف عملية الموافقة لا يمكن أن يكون له تأثير على أسعار الغاز»، مؤكدة على الوقوف إلى جوار السلطات الألمانية بشكل كامل.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس وقف اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني «نورد ستريم 2»، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال شولتس أمس إنه طلب من وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية سحب التقرير الحالي الخاص بتحليل أمن الإمداد من الوكالة الاتحادية للشبكات، وأضاف: «قد يبدو ذلك إجراء تقنيا، لكنه الخطوة الإدارية المطلوبة حتى لا يتم اعتماد خط الأنابيب الآن»، مؤكدا أنه بدون هذا الاعتماد، لا يمكن تشغيل «نورد ستريم 2».

وأوضح أن الإدارة المختصة في وزارة الشؤون الاقتصادية ستجري تقييما جديدا لأمن الإمدادات، مع مراعاة ما تغير في الأيام الماضية، معقبًا: «في هذه المرحلة من المهم الآن، منع المزيد من التصعيد وبالتالي منع وقوع كارثة أخرى».