تدريب طلاب جامعة القاهرة حول مكافحة جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تدريبا لمدة يومين لعدد من طلاب جامعة القاهرة من كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام حول كيفية التناول الإعلامي السليم لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

يأتي التدريب بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووحدة أبحاث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي إطار برنامج التنمية والحماية الإقليمي الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

وخلال الدورة التدريبية، أشارت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في تشكيل موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بأخلاقيات التعامل مع الضحايا والشهود واحترام رغبتهم في الظهور.

‏‎وأوضحت "جبر" أن ورشة العمل تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتحديداً الهدف 10 "الحد من أوجهة عدم المساواة"، والهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" والهدف 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

تتوافق ورشة العمل أيضًا مع الاتفاق العالمي للهجرة (GCM) والهدف 10 "منع الاتجار بالبشر في سياق الهجرة الدولية ومكافحته والقضاء عليه" والهدف 7 "معالجة مواطن الضعف في الهجرة والحد منها".