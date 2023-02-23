حصد لاعبو أندية وادس دجلة 281 ميدالية متنوعة بألعاب الجمباز الإيقاعي والفني والباتيناج وتنس الطاولة ببطولات محلية خلال الأيام الماضية.

وتوج الدجلاوي هادي الكردي بلقب البطولة الأفريقية للناشئين تحت 18 سنة، حيث يأتي ذلك تكليلًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة في رفع مهارات اللاعبين من خلال أحدث الأنظمة التدريبية وأفضل المدربين لإعداد أبطال رياضيين بمستوى احترافي بما يسهم في تطوير الرياضة المصرية.

وتصدر لاعبو الجمباز الإيقاعي قائمة الفائزين بأكبر عدد من الميداليات بين فرق أندية وادي دجلة، بإجمالي 213 ميدالية متنوعة جمعوها ببطولة الجمهورية، وجاء فريق تحت 10 سنوات في المركز الأول بإجمالي 70 ميدالية متنوعة بواقع 57 ميدالية ذهبية، 11 ميدالية فضية، 2 ميدالية برونزية، أعقبه فريق تحت 8 سنوات بإجمالي 57 ميدالية متنوعة بواقع 51 ميدالية ذهبية، 6 ميداليات فضية، يليه فريق تحت 9 سنوات بإجمالي 44 ميدالية ذهبية، ثم فريق تحت 12 سنة بإجمالي 24 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية، 13 ميدالية فضية، 5 ميداليات برونزية، وأخيرًا فريق تحت 11 سنة وحصد 18 ميدالية ذهبية.

وفي الجمباز الفني، فازت فرق وادي دجلة بـ28 ميدالية متنوعة ببطولة الجمهورية، تصدرهم فريق تحت 12 سنة وفاز بإجمالي 17 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية،7 ميداليات فضية، 4 ميداليات برونزية، يليه فريق تحت 13 سنة وحصد 7 ميداليات فضية أمنت له الفوز بالمركز الثاني بالبطولة، ثم فريق تحت 15 سنة وتوج بـ3 ميداليات ذهبية ليستحق الفوز المركز الأول بنفس البطولة.

في نفس السياق توج البطل هادي الكردي لاعب أندية وادي دجلة للتنس، بلقب البطولة الإفريقية للناشئين تحت 18 سنة بمنافسات الزوجي، وحققت بطلات الانزلاق الفني (الباتيناج) بطل الدوري العام بعدما فزن بـ29 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية، 9 ميداليات فضية، 9 ميداليات برونزية، كما حقق فريق دجلة كأس المركز الأول بنفس البطولة في منافسات البنين.

كما توج أبطال القدرات الخاصة بتنس الطاولة، بالمركز الثالث ببطولة الجمهورية، التي أقيمت بصالة ستاد السلام، بإجمالي 11 ميدالية متنوعة بواقع 2 ميدالية ذهبية، ميدالية فضية، 8 ميداليات برونزية.

في سياق آخر يشارك لاعبو وادي دجلة للإسكواش تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة، تبدأ بمشاركة 3 لاعبين وهم: يوسف إبراهيم، ومصطفى السرتي، ويحيي النوساني ببطولة أون فاير المفتوحة للإسكواش، التي تقام في الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع جوائز 50 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعد "أون فاير" إحدى البطولات البرونزية للإسكواش، ويشارك بها 46 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

ومع مطلع شهر مارس المقبل، يشارك 7 لاعبين من أندية وادي دجلة ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، وهم: علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومصطفى السرتي، ومازن هشام، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس المقبل بنادي بلاك بول بالقاهرة بمجموع جوائز 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعد إحدى البطولات الذهبية للإسكواش، ويشارك بها 46 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.