الكرملين: الاتحاد الأوروبي كان سيفرج عن الأموال المخصصة لكييف بغض النظر عن أوربان

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي كان سيجد سبيلا للإفراج عن 90 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، سواء بقي فيكتور أوربان رئيسا لوزراء المجر أم لا.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفي بافيل زاروبين من صحيفة "فيستي" الروسية، "بطريقة أو بأخرى، كانوا سيجدون سبيلا للإفراج عن هذه الأموال، سواء بقي أوربان في منصبه أم لا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف "لا ينبغي لأحد أن يتوهم في هذا الشأن"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الإفراج عن هذه الأموال قد يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تكبد هو وحزبه القومي الشعبوي "فيدس" خسارة ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، والتي أنهت 16 عاما من استمرار أوربان في السلطة.

وأسفرت الانتخابات التي أحدثت زلزالا عن فوز الحزب المعارض لأوربان، حزب "تيسا"، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط بقيادة بيتر ماجيار، بأغلبية قوية بلغت ثلثي المقاعد في البرلمان المجري.