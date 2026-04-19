تسنيم: إيران لم تتخذ قرارا بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان بسبب استمرار الحصار البحري

قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية، إن طهران لم تتخذ قرارًا بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان بسبب استمرار الحصار البحري.

وبحسب معلومات الوكالة، استمر تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني في الأيام الأخيرة، بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات.

من جانبها، قالت مصادر إيرانية مطلعة على المفاوضات، إن وفدًا إيرانيًا سيصل إلى باكستان يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن»، تتوقع المصادر أن يضم الوفد الإيراني كل من: وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

كما يتوقع الإيرانيون صدور إعلان رمزي مشترك مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بتمديد وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أنه إذا سارت الأمور بسلاسة، ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الذهاب إلى إسلام آباد، فسيذهب الرئيس الإيراني أيضًا، وسيكون هناك «اجتماع مشترك للرؤساء» حيث سيوقعون «إعلان إسلام آباد».

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على احتمالية سفره إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حال التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وبحسب ما نشره موقع «نيويورك بوست»، لم يُبد ترامب استغرابًا بعد إخباره بأن مسئولين من قطر شوهدوا في إسلام آباد، على أمل استقباله إذا ما سافر إلى العاصمة الباكستانية.

وترك ترامب الباب مفتوحًا أمام القدوم إلى العاصمة الباكستانية إذا تم التوصل إلى اتفاق، قائلًا في تصريحات للموقع: «أعتقد سيحدث ربما في وقت لاحق قليلًا.. علينا أن نرى كيف ستسير الأمور غدًا».

وعندما سُئل بإلحاح عما إذا كان سيحضر إلى باكستان، أوضح ترامب أنه لا يستبق الأحداث، مؤكدًا أنه «سيحضر على الأرجح في وقت لاحق».

ایران فعلاً تصمیمی بر اعزام هیات مذاکره‌کننده‌ ندارد؛ تا محاصره دریایی هست، مذاکره‌ای انجام نمی‌شود



کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حاکیست که تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا از طریق واسطه پاکستانی طی روزهای اخیر و پس از پایان دور اول مذاکرات ادامه داشته است — خبرگزاری تسنیم - خبر فوری (@Tasnimbrk) April 19, 2026