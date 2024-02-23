ميدو: صلاح ليس قائدا ولا أغار منه

يرى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن محمد صلاح، هداف ليفربول مظلوم داخل الفراعنة وأنه ليس قائدًا ولا يملك كاريزما القيادة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المشهد» «صلاح مظلوم مع المنتخب، لأنه يفتقد التعامل معه باحترافية، لكنه أخطأ بترك المعسكر حين أصيب في أمم أفريقيا لأنه قائد الفريق».

وأضاف: «صلاح ليس قائدًا، ولا يملك كاريزما القيادة، فهو لا يفعل مثل ليونيل ميسي، والأمر لا يتعلق بغيرتي منه، فقد لعبت بجوار نجوم كبار مثل إبراهيموفيتش وتوتي ودروجبا، ولم أكن غيورا منهم».

وتابع: «من الجنون أن أقارن مسيرتي بمشوار محمد صلاح، فنجم ليفربول من أساطير الكرة حاليًا في العالم، وأنا تأثرت بأنني لم أفكر بنفس العقلية الاحترافية».

وأتم: «أثق في قدرة حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب، على استخراج أفضل نسخة من محمد صلاح مع الفراعنة».

وتعرض محمد صلاح لإصابة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام غانا يوم 18 يناير الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا ورحل عن معسكر الفراعنة عقب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.