الرئيس الأمريكي يفرض مئات العقوبات الجديدة على روسيا

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة، تربو على 500، على روسيا على خلفية وفاة المعارض السياسي الروسي البارز أليكسي نافالني. وتأتي هذه العقوبات قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال بايدن "اليوم، أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة (أليكسي) نافالني، الذي كان ناشطا شجاعا في مكافحة الفساد وأشرس زعيم معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف بايدن "سوف تستهدف تلك العقوبات أفرادا، لهم صلة بسجن نافالني بالإضافة إلى القطاع المالي الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات مشتريات ومتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة. وستضمن أن يدفع بوتين ثمنا باهظا لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".

وتستعد كييف لإحياء الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية، بأمر من الرئيس بوتين، في الساعات الأولى من 24 فبراير 2022.