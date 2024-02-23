رئيس شعبة القصابين: تصدير اللحوم البلدية أدى إلى ارتفاع أسعارها داخل مصر ‏

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بصدد التقدم بمذكرتين إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة؛ للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، لا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن المذكرتين تتضمن اقتراحين أولها إغلاق المجازر 3 أيام في الأسبوع (الأحد، الإثنين، الثلاثاء)، والآخر منع تصدير اللحوم البلدية المصرية من مجزر البساتين حفاظا على الثروة الحيوانية.
وأشار رئيس شعبة القصابين إلى أن تصدير اللحوم البلدية أدى إلى ارتفاع أسعارها داخل مصر، قائلا: «لا يصح أن نكون دولة مستوردة ونروح نصدر!».
وطالب مجلس النواب، بسن تشريع يمنع تعليق اللحوم خارج محال الجزارة، إضافة إلى ختم اللحوم المستوردة بختم مختلف عن اللحوم البلدية؛ وذلك لأن توحيد الختم يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية.
وأشار إلى تراوح أسعار اللحوم المستوردة من دولة تشاد والسودان وجيبوتي المطروحة بمنافذ أمان ووزارة الزراعة بين 350 إلى 370 جنيه، بينما تباع اللحوم في المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة مقابل 250 جنيها.
وأوضح أن رؤوس العجول الإسبانية والبرازيلية تستورد بأسعار تتراوح بين 500 إلى 600 دولار، مؤكدا على عدم منطقية ارتفاعها بشكل كبير، حيث كانت تباع مقابل 100 جنيه فقط للكيلو في عيد الأضحى الماضي، بينما وصل سعرها الآن إلى 180 جنيها، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالتزامن معها.