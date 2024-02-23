رئيس شعبة القصابين: تصدير اللحوم البلدية أدى إلى ارتفاع أسعارها داخل مصر ‏

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بصدد التقدم بمذكرتين إلى كل من ‏الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة؛ للحد من الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، لا سيما ‏مع حلول شهر رمضان المبارك. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، أن المذكرتين تتضمن ‏اقتراحين أولها إغلاق المجازر 3 أيام في الأسبوع (الأحد، الإثنين، الثلاثاء)، والآخر منع تصدير اللحوم البلدية ‏المصرية من مجزر البساتين حفاظا على الثروة الحيوانية. ‏

وأشار رئيس شعبة القصابين إلى أن تصدير اللحوم البلدية أدى إلى ارتفاع أسعارها داخل مصر، قائلا: «لا يصح أن ‏نكون دولة مستوردة ونروح نصدر!». ‏

وطالب مجلس النواب، بسن تشريع يمنع تعليق اللحوم خارج محال الجزارة، إضافة إلى ختم اللحوم المستوردة بختم ‏مختلف عن اللحوم البلدية؛ وذلك لأن توحيد الختم يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم البلدية. ‏

وأشار إلى تراوح أسعار اللحوم المستوردة من دولة تشاد والسودان وجيبوتي المطروحة بمنافذ أمان ووزارة الزراعة ‏بين 350 إلى 370 جنيه، بينما تباع اللحوم في المجمعات الاستهلاكية للشركة القابضة مقابل 250 جنيها. ‏

وأوضح أن رؤوس العجول الإسبانية والبرازيلية تستورد بأسعار تتراوح بين 500 إلى 600 دولار، مؤكدا ‏على عدم منطقية ارتفاعها بشكل كبير، حيث كانت تباع مقابل 100 جنيه فقط للكيلو في عيد الأضحى ‏الماضي، بينما وصل سعرها الآن إلى 180 جنيها، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالتزامن معها.‏