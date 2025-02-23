ألمانيا: اكتشاف بطاقات اقتراع خاطئة بمدينة ترير تخص مرشحين في برلين

حدثت مشكلة في مركز اقتراع في المنطقة الجنوبية بمدينة ترير غربي ألمانيا حيث تم توزيع بطاقات اقتراع تحتوي على مرشحين من منطقة بانكوف في العاصمة برلين.

وقال المتحدث باسم مدينة تريير، إن الخطأ تم اكتشافه لأول مرة من قبل ناخب في مركز الاقتراع حوالي الساعة 11:00 صباحًا. ومنذ ذلك الحين، تم فحص جميع أوراق الاقتراع بعناية، ولم يتم توزيع أي أوراق اقتراع خاطئة بعد ذلك.

وأضاف المتحدث: "لا نعرف عدد أوراق الاقتراع الخاطئة التي تم توزيعها. في النهاية، تم إيداع أوراق الاقتراع في الصندوق، ولن يتم فتحه للفرز إلا بعد الساعة 18:00."

وأوضح المتحدث أن الخطأ لابد وأنه حدث في مطبعة يقع مقرها في شمال الراين-ويستفاليا، والتي تقوم بطباعة أوراق اقتراع لعدة ولايات اتحادية، مشيرا إلى أن المطبعة سلمت بعض أوراق الاقتراع الخاطئة إلى تريير.

وصرح المتحدث بأن من المفترض أن عدد أوراق الاقتراع الخاطئة التي تم إيداعها في الصندوق "ليس كبيرًا على الأرجح". وتم إبلاغ رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية بحدوث هذا الخطأ. وتعتبر أوراق الاقتراع التي تحتوي على مرشحين من برلين غير صالحة.