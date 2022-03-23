لافروف: الغرب يريد تقويض روسيا وخطط لما يجري في أوكرانيا منذ فترة طويلة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى الغرب يريد إثبات تواجده على حساب تقويض الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الأمر «يستهدف إلى خلق عالم أحادي القطب».

وأضاف خلال كلمة، صباح الأربعاء، أن أفكار الاتحاد الأوروبي الجديدة تعتمد على «الاستراتيجية الذاتية»، منوهًا إلى أن توسع حلف الناتو شرقا مستمر، بغض النظر عما إذا كانت الدول الأوروبية عضوا فيه أم لا.

وذكر أن الغرب تجاهل المقترحات التي قدمتها روسيا، على مدار السنوات الماضية، مضيفًا: «تجاهلوا اقتراحاتنا بالالتزام وتطبيق الاتفاقات المنصوص عليها بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي يعتمد المبدأ الأساسي فيها عدم تجزئة الأمن».

وذكر أن «العمل مرتبط بتقويض روسيا وعزلها تمامًا والضغط عليها»، مضيفًا: «الغرب يشجع النظرة العنصرية القومية ونجد هذا الأمر في تربية الأجيال الشابة، ويشجع الحركات القومية المتطرفة في أوكرانيا».

وأوضح أن الجهود لعزل روسيا وتقويضها تشمل مجالات الثقافة والتاريخ، معقبًا: «يتم التدريب على أساس تقويض روسيا بشكل عنيف، والغرب يدعم جماعات عنصرية، وخطط منذ فترة طويلة لما يجري الآن خصوصا في أوكرانيا».