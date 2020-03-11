 الخزانة البريطانية تعتزم تمويل خسائر بنك إنجلترا من سياسة التخفيف الكمي - بوابة الشروق
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الخزانة البريطانية تعتزم تمويل خسائر بنك إنجلترا من سياسة التخفيف الكمي

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 8:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 8:19 م

أظهرت وثيقة لمكتب مسؤولية الميزانية المعني بمراقبة الميزانية في بريطانيا أن وزارة الخزانة تعتزم دفع أموال لبنك إنجلترا المركزي لأول مرة بهدف تغطية الخسائر التي تكبدها البنك نتيجة سياسة التخفيف الكمي النقدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه إذا تحققت هذه التوقعات فستكون لحظة تاريخية بالنسبة لبريطانيا، وقد تكون صعبة سياسيا بالنسبة لوزارة الخزانة. ويمكن أن تضطر الحكومة إما إلى استخدام أموال دافعي الضرائب في المستقبل بعيدا عن المشروعات المفترضة لتعويض البنك المركزي أو زيادة الاقتراض لتغطية هذه النفقات.

وتشير وثائق مكتب مسؤولية الميزانية، إلى أن مدفوعات الخزانة للبنك المركزي ستبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (528 مليون دولار) اعتبارا من العام المالي 2023 – 2024، لتصل إلى 6ر2 مليار جنيه إسترليني في العام المالي 2025- 2026.

وتمثل مدفوعات الخزانة للبنك المركزي نهاية فترة استمرت أكثر من 10 سنوات كان فيها برنامج التخفيف الكمي الذي جمع من خلالها البنك المركزي سندات بأكثر من 900 مليار جنيه إسترليني، بمثابة بقرة حلوب للسيولة النقدية بالنسبة للخزانة، وضخ أكثر من 120 مليار جنيه إسترليني إلى خزينة الحكومة البريطانية.

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