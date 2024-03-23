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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة، يوم الجمعة، بالاحتفاظ بالإعلامي محمد بوغلاب 48 ساعة.

وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لإذاعة "موزاييك" بأن ملف القضية يتعلق بشكاية تقدمت بها امراة تعمل إطارا ساميا بإحدى الوزارات.

وذكر أن الشاكية قالت في دعواها إن محمد بوغلاب استغل صفحته الرسمية على "فيسبوك" للإساءة إليها وهتك عرضها والمس من اعتبارها وسمعتها من الناحية الأخلاقية.

وحسب الشاكية فان المشتكى به أعاد المس من سمعتها الأخلاقية خلال إحدى الحصص التلفزية.

وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم يوم الخميس سماع الشاكية والتي تمسكت بالتتبع العدلي في حق المشكى به والذي تم سماع أقواله يوم الجمعة ليتقرر إثرها الاحتفاظ به في انتظار اجراء المكافحات القانونية بينهما.

وصرح زيتونة بأنه تقرر الاحتفاظ بالإعلامي محمد بوغلاب من أجل "شبهة الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

هذا، وأكد مصدر مطلع لـ"موزاييك" أنه تم مساء الجمعة 22 مارس نقل محمد بوغلاب إلى أحد مستشفيات الضاحية الشمالية للعاصمة بسبب تردي وضعه الصحي.