جيش الاحتلال يعترف بقتله 170 فلسطينيا في مجمع الشفاء بغزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقتله 170 فلسطينيًّا في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع، زاعمًا أنهم مقاومون.

وقال بيان لجيش الاحتلال، إنه اعتقل 800 شخص وصفهم بأنهم مشتبه بهم، مدعيًّا العثور على العديد من الأسلحة والبنية التحتية للمسلحين، وفق زعمه.

הלוחמים הרגו עד כה כ-170 מחבלים במרחב בית החולים, עיכבו מעל ל-800 חשודים ואיתרו אמצעי לחימה ותשתיות טרור רבים>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 23, 2024

وذكر البيان، أن قوات جيش الاحتلال والشاباك تواصل القتال المستهدف في منطقة مستشفى الشفاء، زاعمًا أنهم يعملون على تجنب الإضرار بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُهدد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني مجمع الشفاء الطبي بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق أو التعذيب أو الإعدام.

وأضاف البيان: «نُعرب عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لهذه الجريمة المنظمة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال».