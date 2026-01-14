المفوضية الأوروبية تكشف خطة لدعم أوكرانيا بـ 90 مليار يورو

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء، عن تفاصيل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بـ 90 مليار يورو (8ر104 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين، بما في ذلك 60 مليار يورو لتعزيز الجيش.

وقالت فون دير لاين في بروكسل، قبل أسابيع من الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية: "نريد جميعا السلام من أجل أوكرانيا وأن تكون أوكرانيا في موقع قوة".

وأضافت أن حزمة القرض ستقدم "تمويلا مستقرا ومتوقعا" كما "تؤكد التزام أوروبا الراسخ تجاه أمن ودفاع وازدهار مستقبل أوكرانيا".

وسيتم تخصيص ثلثي القرض للدعم العسكري.

وأشارت فون دير لاين إلى أنه يتعين على أوكرانيا إنفاق الأموال على المعدات المصنعة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ولكن يمكنها الحصول على أسلحة من الخارج إذا لم تتوفر المعدات اللازمة في أوروبا".

وقالت: "من خلال المساعدة العسكرية، يمكن لأوكرانيا الوقوف أمام روسيا بقوة، وفي نفس الوقت، يمكنها أن تندمج بشكل أوثق في قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية".

وسيتم تخصيص 30 مليار يورو المتبقية لدعم احتياجات الموازنة في كييف، ولكنها مرتبطة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات في مجالات الديمقراطية وحكم القانون وإجراءات مكافحة الفساد.