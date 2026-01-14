الغد: لجنة إدارة غزة تعقد اجتماعها الأول في القاهرة الخميس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت مصادر خاصة لقناة «الغد» عن أسماء أعضاء في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي ستوكل إليها مهمة إدارة القطاع وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر أنه تم اختيار الدكتور علي شعث، رئيسا للهيئة الوطنية لإدارة غزة ومسئولا عن الطاقة والنقل.

وأضافت أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة سيعقد غدا الخميس، في مقر السفارة الأمريكية في القاهرة.

كما أشارت المصادر لقناة «الغد»، أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، والدكتور علي شعث، يترأسان الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة.

ومن القيادات التي ستتولى مسئوليتها في الهيئة الوطنية لإدارة غزة، رامي حلس مرشحا للشئون الدينية، وعلى برهوم للمياه والبلديات.

كما من المرتقب أن يتولى عدنان أبو وردة منصب العدل، وهناء الترزي للشئون الاجتماعية.

وأكدت المصادر تعيين عمر شمالي للاتصالات، وعائد أبو رمضان للاقتصاد والتجارة والصناعة، وأسامة السعداوي للأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور للزراعة.

كما أكدت تعيين حسني المغني لشئون العشائر، وسامي نسمان للداخلية في الهيئة الوطنية لإدارة غزة.

وأضافت أنه تقرر تعيين بشير الريس للمالية، وجبر الداعور للتعليم، وعائد ياغي للصحة.

ومن المقرر - بحسب المصادر - أن ينتقل أعضاء للجنة الوطنية لإدارة غزة إلى مقر مؤقت في مصر بعد الاجتماع الافتتاحي.

وأضافت المصادر أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ التنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح 5 مكاتب تواصل تابعة للجنة الوطنية داخل قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، بحسب المصادر.

وتكثف الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الوسطاء، وذلك للتمهيد لدخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تشمل تشكيل لجنة من الكفاءات تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة.

وأفاد مراسل «الغد» بأن مصر تجري ترتيبات لمشاركة المرشحين لعضوية لجنة إدارة قطاع غزة في اجتماعات القاهرة.

وأضاف أن الجهود المصرية استطاعت تقريب وجهات النظر بشأن بعض الأسماء التي تحفظت عليها السلطة الفلسطينية في لجنة التكنوقراط دون تغيير.

وبينما أبدت حركة حماس استعدادها الكامل لتسليم المؤسسات والإدارات للجنة الجديدة، وضعت حركة فتح محددات خاصة للمشاركة، وسط جهود مصرية حثيثة لضمان انخراط فتح في المشاورات والتوصل إلى صيغة توافقية قبل نهاية الأسبوع الجاري.