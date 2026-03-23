 محافظ المنيا: بدء تشغيل أتوبيسين للنقل الداخلي لخدمة المواطنين - بوابة الشروق
الإثنين 23 مارس 2026 6:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

محافظ المنيا: بدء تشغيل أتوبيسين للنقل الداخلي لخدمة المواطنين

ماهر عبد الصبور:
نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 5:38 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 5:38 م

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تشغيل أتوبيسات النقل الداخلي بمركز مغاغة اعتبارًا من اليوم الاثنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل انتقال آمنة وميسّرة تربط بين مختلف المناطق الحيوية، موجّهًا بالمتابعة المستمرة لانتظام خطوط السير، لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بأهالي المركز وتلبي احتياجاتهم اليومية.

وأوضح المحافظ أن تشغيل الأتوبيسات يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحد من التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين بين المدينة والقرى التابعة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في التشغيل.

من جانبه، أوضح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن التشغيل يشمل أتوبيسًا يعمل داخل مدينة مغاغة، وآخر لخدمة خط (مغاغة – برطباط)، مشيرًا إلى أن خط السير داخل المدينة يضم عددًا من المحطات الرئيسية، وهي: محطة السكة الحديد، ومجمع المصالح الحكومية، والإدارة التعليمية، وميدان البحر، وسان مارك، ومركز الشرطة، ومدرسة الصنايع، وشارع الثورة، ومستشفى مغاغة العام، بما يضمن تغطية أكبر نطاق من المناطق الحيوية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك