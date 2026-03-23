مسؤول أمريكي: مهام عملاء الهجرة في المطارات ستصبح غير أساسية

قال توم هومان، مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عمل عملاء مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي، المكلفون بالمساعدة في تخفيف الطوابير الطويلة عند نقاط التفتيش الأمنية في المطارات خلال إغلاق ميزانية وزارة الأمن الداخلي، سيقتصر على مهام "غير جوهرية"، مثل حراسة المخارج فقط.

وأضاف هومان في مقابلة مع برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "نحن موجودون ببساطة لمساعدة إدارة أمن النقل في أعمال لا تحتاج إلى خبرتهم المتخصصة، مثل الفحص عبر أجهزة الأشعة السينية. لسنا مدربين على ذلك، ولن نقوم به"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويعاني المسافرون في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من تأخيرات طويلة في المطارات الكبرى بسبب الجمود في الميزانية. ولم يتقاض موظفو إدارة أمن النقل، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، رواتبهم منذ خمسة أسابيع نتيجة الإغلاق الجزئي، مما دفع بعضهم للإبلاغ عن المرض. وقد سعى الديمقراطيون مرارا لتمويل إدارة أمن النقل بشكل منفصل، لكن جهودهم أُحبطت من قبل الجمهوريين.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه يوجه عملاء الهجرة إلى المطارات حيث "سيقومون بمهام أمنية لم يرها أحد من قبل"، وأضاف أنهم سيقومون بـ"اعتقالات فورية" لأي مهاجرين غير موثقين مع التركيز على الصوماليين.