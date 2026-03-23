المستشار الألماني يرحب بتعليق ترامب شن هجمات على محطات الطاقة في إيران

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التعليق المؤقت للهجمات التي كان قد هدد بشنها ضد محطات الطاقة في إيران.

وقال ميرتس، في برلين اليوم الاثنين: "أنا ممتن لقوله اليوم إنه سيؤجل ذلك لمدة خمسة أيام أخرى، وأنه يفتح الآن المجال أيضاً لاتصالات فورية ومباشرة مع القيادة الإيرانية".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:"لقد عرضتُ عليه أن نقدم المساعدة في كل جانب، فلدينا اتصالات جيدة في المنطقة بأسرها".

وأوضح ميرتس، أنه أعرب لترامب، خلال اتصال هاتفي أجراه معه أمس الأحد، عن مخاوفه بشأن الهجمات التي أُعلن عنها في البداية.

وكان ترامب أعلن يوم الاثنين عبر منصته "تروث سوشيال" أنه أصدر أوامر بعدم شن أي هجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الأيام الخمسة المقبلة، علماً بأن المهلة التي حددها سابقاً كانت ستنتهي عند منتصف الليل.

وفي أعقاب اجتماعات الهيئات القيادية للحزب المسيحي، صرح ميرتس بخصوص الحرب المتواصلة والتي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بقوله: "لسنا في مرحلة الحديث عن إجراءات مشتركة بعد".

وأكد المستشار الألماني، ضرورة بذل كل الجهود الممكنة بشكل مشترك من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة بأسرع وقت، مشيراً إلى أن "هذا الأمر صعب في الوقت الراهن، ولا يمكن تحقيقه دون موافقة إسرائيل"، لكنه استطرد مؤكداً أن هذه المحادثات جارية بالفعل.



