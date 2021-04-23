مقطوعة لتشايكوفسكي تحل محل النشيد الوطني الروسي في الأولمبياد

ستحل مقطوعة موسيقية، من القرن التاسع عشر، للملحن الروسي بيتر تشايكوفسكي محل النشيد الوطني الروسي خلال دورتي الألعاب الأولمبيتين المقبلتين.

وذكرت اللجنة الأولمبية الروسية أمس الخميس أن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على استخدام جزء من حفل البيانو رقم 1 لتشايكوفسكي في أولمبياد طوكيو التي تقام في الصيف، وفي دورة الألعاب الشتوية التي تقام في بكين في فبراير 2022.

يذكر أن روسيا غير مسموح لها بالتنافس كدولة باستخدام رموزها الوطنية مثل النشيد والعلم لمدة عامين في البطولات الرياضية الكبرى، بسبب العقوبات الموقعة عليها فيما يتعلق بتعاطي المنشطات في البلاد.

ومع ذلك، يمكن للرياضيين الروس أن يرتدوا الأطقم والملابس الرسمية بألوان العلم الروسي.